logo!: Giftige Stoffe im Meeresschaum gefunden

Es sieht so aus, als hätte sich ein riiiesiger Mensch im Meer die Haare gewaschen:! Sie bilden vor allem dort, wo die Wellen auf den Strand treffen und es sieht ganz ähnlich aus wie das Zeug am Duschabfluss, nur größer und mehr. Vielleicht ist euch das schonmal aufgefallen, wenn ihr an derunterwegs wart oder ihr habt euch sogar schon mit dem Schaum beworfen - das ist allerdings nach neuesten Untersuchungsergebnissen keine so gute Idee. Er enthält nämlich giftige Stoffe.