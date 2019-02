ZDFtivi | logo! - Pflegekurs statt Fremdsprache

Als Justin in der 9. Klasse einen weiteren Pflichtkurs wählen sollte, hatte er keine Lust auf eine zweite Fremdsprache. Stattdessen macht er nun einen Pflegekurs. An seiner Schule in Magdeburg lernt er nun zum Beispiel Blutdruck messen.