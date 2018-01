Die meisten Philippinos sind katholisch. Deshalb feiern die Menschen dort auch Ostern und vor allem Weihnachten. Viele Menschen freuen sich schon Monate vorher auf dieses Fest. Im Radio und in Geschäften werden manchmal sogar schon im Oktober Weihnachtslieder gespielt. In der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember ist es dann so weit: Verwandte, Freunde und Nachbarn besuchen sich gegenseitig, essen und feiern zusammen.