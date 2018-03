Das Weltall fand Stephen Hawking schon als Kind und Jugendlicher faszinierend. In der Schule hatte er den Spitznamen "Einstein", nach dem berühmten Wissenschaftler Albert Einstein. Mit 21 Jahren sagten ihm Ärzte jedoch, dass er an einer unheilbaren Muskel- und Nervenkrankheit leide. Stephen Hawking musste deshalb in einem Rollstuhl sitzen und konnte sich kaum bewegen. Sprechen konnte er auch nur noch mit Hilfe eines Computers.



Doch das hielt ihn nicht davon ab, weiter zu forschen: Gibt es Gott? Gibt es noch andere Lebewesen im Universum? Können Menschen auf einem anderen Planeten leben? Mit all diesen Fragen hat er sich beschäftigt. Und seine Meinung wurde von vielen Menschen weltweit geschätzt.