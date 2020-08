Mekka dieses Jahr

Quelle: dpa

In diesem Jahr ist in Mekka alles anders. Rund um die Kaaba wird es ziemlich leer bleiben. Der Grund ist - na klar - Corona. Denn wenn an einem Ort so viele Menschen zusammenkommen wie normalerweise beim Hadsch, ist die Gefahr einfach zu groß, dass sich Menschen mit dem Coronavirus anstecken.