In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Meldungen von Pilzsammlern, die sich vergiftet haben und ins Krankenhaus mussten. Wenn ihr also im Wald unterwegs seid und einen Pilz nicht kennt oder euch nicht absolut sicher seid, dann ist das Allerwichtigste: die Finger davon lassen. Auch Apps auf dem Smartphone, die beim Bestimmen von Pilzen helfen sollen, sind nicht immer zuverlässig.

Von der Deutschen Gesellschaft für Mykologie (Mykologie ist die Wissenschaft von Pilzen) gibt es ausgebildete Pilz-Berater, an die man sich wenden kann. Diese sogenannten Pilzcoaches können euch beim Pilzesammeln begleiten und erklären, welche Pilze giftig sind und welche nicht.