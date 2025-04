logo!: Warum Pinguine so bedroht sind

Bügelt schon mal eure Fräcke und übt den Watschelgang - denn am Pinguine ! Der wird ausgerechnet an diesem Tag gefeiert, weil ein Forschungsteam in der Antarktis beobachtet hat, dass ungefähr an diesem Tag die Kaiserpinguine ihre Brutplätze verlassen. Brüten heißt bei Kaiserpinguinen fasten - erst, wenn die Jungen groß sind können die Eltern endlich aufs Meer schwimmen und sich mit Fisch den Bauch voll schlagen.