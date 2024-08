Auch wenn es manchmal echt praktisch wäre: Es ist keine gute Idee in Badeseen oder ins Freibad zu pinkeln. Anders als im Meer ist die Wassermenge dort viel, viel geringer – der Urin wird dort also nicht so gut verteilt. Und das hat Folgen: In kleineren Seen können durch zu viel Pipi Algen stärker wachsen. Denn im Urin sind Stoffe, die für die Algen wie Dünger wirken. Unter anderem die gesundheitsgefährdende Blaualge kann sich dadurch ausbreiten.