Endlich gibt es einmal gute Nachrichten im Zusammenhang mit PISA. In der PISA-Studie wird alle paar Jahre getestet, wie viel 15-jährige Schüler in verschiedenen Ländern wissen. Nun haben sich Experten die Ergebnisse der vergangenen Studien noch einmal genau angesehen. Und sie sagen: In einem wichtigen Bereich hat sich in Deutschland einiges verbessert.