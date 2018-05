Als die erste PISA-Studie im Dezember 2001 vorgestellt wurde, war die Aufregung in Deutschland groß. Denn die deutschen Schüler hatten in verschiedenen Fächern ziemlich schlecht abgeschnitten. In den Jahren danach gab es viele Diskussionen darüber, wie die Schulen in Deutschland verbessert werden können.

Die Politiker, die für Bildung und Schulen zuständig waren, haben zum Beispiel beschlossen, mehr Ganztagsschulen einzurichten. Außerdem wurden in einigen Bundesländern zum Beispiel spezielle Förderprogramme für Kindergartenkinder eingerichtet, die nicht so gut Deutsch sprechen.