Schlechtes Zeugnis für das Bildungssystem!

Bei einer Studie können natürlich nie alle befragt werden - also auch nicht alle 15-Jährigen eines Landes. Deshalb wählt man eine Gruppe aus, die möglichst gut die Schülerschaft wiederspiegelt. Das nennt man eine Stichprobe. In Deutschland wurde eine Stichprobe aus allen Schulbereichen genommen und auch Schülerinnen und Schüler mit nicht so guten Sprachkenntnissen. In anderen Ländern, zum Beispiel in Schweden, wurden Schülerinnen und Schüler, die die Sprache kaum können, gar nicht erst getestet. Oder es wurden zum Beispiel in China hauptsächlich städtische Schulen untersucht, während zum Beispiel in der Türkei viele 15-Jährige gar nicht mehr zur Schule gehen - und deshalb auch nicht befragt wurden.