Am Dienstag wurde das Ergebnis der neuen PISA-Studie veröffentlicht. In dieser Untersuchung wurden 125.000 15-jährige Schüler aus 52 Ländern getestet. Die PISA-Studie wird seit dem Jahr 2000 regelmäßig durchgeführt, um die Leistungen der Schüler in den verschiedenen Ländern zu vergleichen.



Bisher mussten die Schüler und Schülerinnen Aufgaben aus den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften lösen. Zum ersten Mal wurde jetzt auch geprüft, wie gut die Schüler in einer Gruppe zusammenarbeiten können. Das Ergebnis: Deutsche Schüler schneiden ziemlich gut ab, wenn es darum geht, Probleme im Team zu lösen. Laut der Untersuchung können vor allem Mädchen gut in der Gruppe arbeiten.