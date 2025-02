logo!: Alle Planeten in einer Reihe!

So könnt ihr die Planetenparade beobachten

Das Wichtigste beim Sternegucken ist natürlich gute Sicht. Also, je wolkenloser, desto besser. Je nachdem, wo ihr in Deutschland wohnt, könnte das am Dienstagabend klappen. Dann gilt es, einen möglichst dunklen Ort aufzusuchen, also wo wenig Licht durch Straßenlaternen oder Straßen hinkommt. Und dann Kopf in den Nacken legen: Im Osten, im Sternbild Zwillinge, seht ihr den rötlichen Mars, etwas höher ist im Sternbild Stier Jupiter zu sehen und im Westen die sehr helle Venus und der Saturn. Die anderen drei sind mit bloßem Auge nur schwer zu erkennen - dazu braucht man am besten ein Teleskop.