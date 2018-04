Tüten, Flaschen, Lebensmittelverpackungen - all das ist oft aus Plastik. Einmal benutzt, landen die Sachen oft im Müll. Um zu verhindern, dass all der Müll bergeweise in der Natur landet, wird ein Teil des Mülls recycelt. Das bedeutet, aus altem Müll wird neues Plastik hergestellt. Und das funktioniert so: