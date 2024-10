In der Nacht zum Freitag gab es an vielen Orten eine richtig tolle Lichtshow am Nachthimmel: Polarlichter! Unter anderem in Deutschland, den USA, Großbritannien und über dem Mittelmeer waren sie zu sehen. Das ist super selten. Denn - wie der Name schon sagt - kommen die eigentlich eher am Nord- oder Südpol vor.