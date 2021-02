Die Fluggesellschaft Lufthansa startete dafür am Sonntag zum längsten Flug ihrer Firmengeschichte! Nämlich von Hamburg direkt bis zu den Falklandinseln, einer abgelegenen Inselgruppe vor Argentinien. Das sind mehr als 13.600 Kilometer! Der Flug dauerte daher auch mehr als 15 Stunden. Der ungewöhnliche Langzeitflug musste deshalb sein, weil wegen Corona nicht wie sonst ein Zwischenstopp in Südafrika eingelegt werden sollte. Die Passagiere und die Flugzeugcrew mussten sich außerdem vorher zwei Wochen lang in strenge Quarantäne begeben und mehrere Corona-Tests machen. So sollte verhindert werden, dass das Coronavirus auf die Polarstern und in die Antarktis eingeschleppt wird.