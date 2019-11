Bundestag beschließt Klimaschutzgesetz

Die Regierung von CDU/CSU und SPD hat im Bundestag am Freitag mit ihrer Mehrheit das Klimaschutzgesetz beschlossen. Das Ziel: Weniger CO2 zu produzieren und mehr für den Klimaschutz tun. Dafür stehen in dem Gesetz viele Regeln und Änderungen, was in Deutschland in Zukunft anders gemacht werden soll.



CO2 ist die Abkürzung für das Gas Kohlenstoffdioxid. Zurzeit pusten die Menschen zum Beispiel mit Autos, Fabriken und Kraftwerken zu viel davon in die Luft. Das beschleunigt den Klimawandel.