Bundesummweltministerin Svenja Schulze sagte zu den Plänen der Regierung: "Wir wollen fördern, was Insekten nützt, und vermeiden, was Insekten schadet." Ab 2021 sollen viele Pflanzenschutzmittel in Naturschutzgebieten und anderen geschützen Zonen nur noch in Ausnahmefällen verwendet werden dürfen. Solche Zonen sind zum Beispiel bestimmte Wiesen, wo viele Insekten leben. Unkrautgifte sind für Insekten vor allem deshalb gefährlich, weil sie Pflanzen vernichten, die für einige Insektenarten als Nahrung oder als Lebensraum wichtig sind.