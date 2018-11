Am Mittwoch und Donnerstag treffen sich deutsche Politikerinnen und Politiker in der Stadt Potsdam. Sie diskutieren dort über ein Thema: Digitalisierung - also die Entwicklung und der Einsatz von Computertechnik und Internet. Deutschland ist bei dem Thema Digitalisierung noch nicht so weit wie viele andere Länder. Es gibt zum Beispiel in vielen Regionen Deutschlands noch kein schnelles Internet.