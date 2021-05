Die Politiker und Politikerinnen der Bundesregierung freuen sich über ihr neues Gesetz. Sie finden es ist eine Verbesserung.



Kritiker und Kritikerinnen sind aber der Meinung, dass die Politiker sich nicht genügend Zeit gelassen haben, um ein richtig gutes Gesetz zu schreiben. Außerdem wäre nicht alles umgesetzt, was das Gericht gefordert hätte und vor allem fehlten in dem Gesetz genaue Beschreibungen, wie, also mit welchen Mitteln, der Ausstoß der klimaschädlichen Gase verringert werden soll.