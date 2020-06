Philipp Amthor bei seiner Arbeit im Bundestag.

Quelle: epa

Philipp Amthor ist Politiker bei der Partei CDU und mit 27 Jahren einer der jüngsten Politiker im Bundestag. Als Abgeordneter im Bundestag gehört Philipp Amthor mit seiner Partei zur Regierung für Deutschland. Das heißt er kann zum Beispiel bei Entscheidungen die alle Menschen in Deutschland betreffen, mitbestimmen und auch über Gesetze abstimmen. Er hat also eine große Verantwortung, denn Politikerinnen und Politiker sind ja dazu da, gute Entscheidungen für alle Menschen in ihrem Land zu treffen. Dafür werden sie gewählt.