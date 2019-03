"Wenn junge Menschen für ein Thema auf die Straße gehen, das ihnen am Herzen liegt, finde ich das gut. Solche Demonstrationen müssen aber nicht zwingend in der Unterrichtszeit stattfinden. Man kann seinem Herzen auch nachmittags und am Wochenende Luft machen. Ich sehe die Schulbehörden* nicht in der Pflicht, sogenannte Schülerstreiks zu genehmigen. Wer den Unterricht schwänzt oder unentschuldigt fernbleibt, verstößt gegen die Schulpflicht. Punkt. Daran braucht man nicht zu rütteln. Aber die Schulleitung sollte einen möglichst großen Spielraum haben (und diesen auch nutzen!), wenn es um die mögliche Beurlaubung von Schülern für eine Demo geht oder um den Umgang mit Regelverstößen. Besser als Schüler-Demos am Vormittag fände ich: Aktuelle Themen, die die Schülerinnen und Schüler beschäftigen, im Unterricht aufgreifen, statt stur den Stoff durchzupauken." (Thomas Sattelberger)



*Anmerkung von logo!:

Jedes Bundesland hat eigene Schulbehörden, die alles regeln, was mit den Schulen im jeweiligen Bundesland zu tun hat.