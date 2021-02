Die Geschichte des politischen Aschermittwochs beginnt eigentlich im Jahr 1919 im Ort Vielshofen in Niederbayern. Dort gab es einen Viehmarkt am Aschermittwoch. Dort trafen sich Bauern und diskutierten nicht nur über Viehpreise, sondern auch ziemlich heftig über Politik. Damals startete der Bauernverband in Bayern damit, erste Veranstaltungen zu organisieren. Doch so richtig los ging es erst ab 1953. Die Partei CSU führte ihren ersten offiziellen politischen Aschermittwoch in Bayern durch. Das wollten sich die anderen Parteien in Bayern wohl nicht gefallen lassen und versammelten sich danach ebenfalls zum politischen Schlagabtausch. Mittlerweile veranstalten alle großen Parteien einen politischen Aschermittwoch – und das in ganz Deutschland.