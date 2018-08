Polizei entschuldigte sich bereits. Quelle: dpa

Der Mann beschwerte sich bei der Polizei darüber, dass er von den Journalisten gefilmt wurde. Daraufhin kontrollierte die Polizei die Journalisten. Die Polizei darf das. Allerdings dauerte diese Kontrolle etwa 45 Minuten. Viele finden es nicht in Ordnung, dass die Kontrolle so lange dauerte. Denn: In Deutschland gilt die Pressefreiheit. Journalistinnen und Journalisten so lange von der Arbeit abzuhalten, gefährde also die Pressefreiheit.