Es kommt immer wieder vor, dass Eltern ihre Kinder die Schule schwänzen lassen, um früher in den Urlaub zu fliegen. Denn in der Ferienzeit sind Urlaubsreisen und Flüge ziemlich teuer. Reist eine ganze Familie ein bis zwei Tage vor den Ferien, kann sie in manchen Fällen mehrere Hundert Euro sparen. An den bayrischen Flughäfen Memmingen und Nürnberg hat die Polizei vor den Pfingstferien Ausschau nach Schulschwänzern gehalten - 20 haben sie erwischt. Einfach die Schule schwänzen kann ernsthafte Folgen haben, denn in Deutschland herrscht Schulpflicht. Es gibt nur wenige Fälle, in denen Eltern ihre Kindern vom Unterricht befreien lassen können: zum Beispiel für bestimmte Familienfeiern oder religiöse Feste.