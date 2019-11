Doch nicht nur für Benutzer von Onlineshops lauern im Internet Gefahren. Eine besondere Form von Verbrechen im Internet betrifft vor allem Kinder und Jugendliche: das Cybergrooming. Dabei geht es darum, dass Erwachsene versuchen, Kinder und Jugendliche im Internet sexuell zu belästigen - zum Beispiel in Chats von Computerspielen oder sozialen Netzwerken. Was es genau damit auf sich hat, erfährst du im verlinkten Video. Außerdem gibt es noch ein Video, in dem ihr erfahrt, wie ihr euch vor Cybergrooming schützen könnt.