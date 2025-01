Eigentlich sollte die Schule ein Ort sein, an dem ihr euch sicher und wohl fühlt. Für immer mehr Schülerinnen und Schüler ist das in Wirklichkeit aber anders. Es kommt häufig vor, dass Kinder und Jugendliche von ihren Mitschülern beleidigt, bedroht oder geschlagen werden. An vielen Schulen in ganz Deutschland gab es in den letzten Jahren deutlich mehr Fälle von Gewalt.