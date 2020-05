Am Montag gab es in der Stadt Minneapolis in den USA einen Polizeieinsatz: Die Polizisten wollten den 46-jährigen George Floyd festnehmen. Denn er wurde verdächtigt, in einem Supermarkt mit Falschgeld bezahlt zu haben. Gegen diese Festnahme hat Floyd sich wohl gewehrt. Daraufhin wurde er von einem der Polizisten brutal zu Boden gedrückt. Obwohl Floyd keine Luft mehr bekam, hörte der Polizist nicht damit auf. Schließlich starb Floyd.