Polizisten und Polizistinnen kommen oft in schwierige Situationen. Dann richtig zu regieren, muss geübt sein. Das lernen sie zum Beispiel in der Ausbildung an der Polizeihochschule. logo! zeigt euch, wie junge Polizisten dort ausgebildet werden.

something 2 min something 16.02.2020 Video herunterladen