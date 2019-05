Viele kritisieren, dass Populisten sich in erster Linie bei möglichst vielen Menschen populär, also beliebt machen wollen. Dabei sprechen sie oft Themen oder auch Ängste an, die viele Menschen haben und versprechen dafür eine schnelle und einfache Lösung. Dabei nehmen sie keine Rücksicht darauf, wie kompliziert die Probleme sind und dass sie sich vielleicht gar nicht so einfach lösen lassen.