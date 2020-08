Joe Biden will auf jeden Fall alles anders machen als sein Gegner Donald Trump. Wichtig ist ihm zum Beispiel die Gesundheitspolitik. Er will die Krankenversicherung, für die Obama sich in seiner Amtszeit eingesetzt hatte, weiterführen und ausbauen. Denn Biden ist es wichtig, dass es sich jeder US-Amerikaner leisten kann, zum Arzt zu gehen. Außerdem verspricht er, dass er sich als Präsident für den Klimaschutz einsetzen würde. Dafür möchte er viel Geld locker machen.