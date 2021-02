Boris Herrmann und seine Frau Birte, die ihn mit Tochter Malou im Zielhafen empfängt. Zusammen setzen sie sich dafür ein, über die Folgen des Klimawandels an Schulen zu informieren.

Quelle: Yohan Bonnet / dpa

Allerdings ist Boris Herrmann nicht nur das Segeln sehr wichtig. Besonders am Herzen liegen ihm auch der Schutz des Klimas und der Meere. Das hat er auch bei diesem Riesen-Projekt gezeigt, auf das er sich jahrelang vorbereitet hatte. Obwohl das Boot so leicht wie möglich sein sollte, nahm Boris Herrmann ein Mini-Labor mit an Bord. Er nutzte das Segelrennen, um für Klima-Wissenschaftler Daten zu messen, an Orten, an die sonst kaum jemand kommt. Im Südpolarmeer zum Beispiel, oder am "Point Nemo", dem Ort, der über 2.500 Kilometer vom Land entfernt ist. Die Messstation sammelte zum Beispiel Daten darüber, wie hoch der Gehalt von Salz im Wasser oder Kohlendioxid in der Luft war. Die modernen Computer auf seinem Schiff "Seaexplorer", auf deutsch Meeres-Entdecker, liefen mit dem Strom von Solaranlagen, Wind- und Wassergeneratoren.