Seine Abenteuer in luftigen Höhen waren allerdings alles andere als ungefährlich: Messner selbst bezeichnet sich als Glückspilz, weil er all die riskanten Bergtouren überlebt hat. Spurlos gingen die jedoch nicht an ihm vorbei: Der Bergsteiger hatte so schwere Erfrierungen in seinen Zehen, dass sieben davon amputiert, also medizinisch entfernt wurden. Bei einer anderen Expedition ist etwas sehr Tragisches geschehen: Am Berg Nanga Parbat im Himalaya verlor Messner seinen Bruder, der die Klettertour nicht überlebte. Seinen Mut hat er allerdings nie verloren - eine Kämpfernatur durch und durch.