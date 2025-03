logo!: Dänemark schafft die Post ab

Der Grund: Es werden dort nur noch sehr wenige Briefe verschickt - etwa 90 Prozent weniger als im Jahr 2000. Stattdessen schreiben die Menschen sich Nachrichten per Handy oder Computer. Auch Verträge und Rechnungen werden meist Online verschickt. Deshalb will die Post in Dänemark sich in Zukunft voll und ganz auf die Zustellung von Paketen konzentrieren.