Einige Menschen und Politiker in der Ukraine sehen die Wahl Selenskyjs zum Präsidenten auch kritisch. Sie sind der Meinung, die Situation in der Ukraine sei viel zu kompliziert, als dass ein unerfahrener Präsident sie lösen könne. Außerdem sei noch ziemlich unklar, welche Ziele der neue Präsident hat. Er habe bisher noch kein klares Programm vorgestellt, was er als Präsident erreichen will. Viele sind also gespannt darauf, welche Entscheidungen Selenskyj als Präsident trifft. Politiker aus aller Welt gratulierten Selenskyj zum Wahlsieg und luden ihn zu Gesprächen und zur Zusammenarbeit ein - auch Bundeskanzlerin Angela Merkel.