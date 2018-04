Russland ist ein riesiges Land. Es hat eine gemeinsame Grenze mit Finnland, also grenzt direkt an die Europäische Union, hat aber auch eine gemeinsame Grenze mit China. Obwohl es so ein großes und wichtiges Land ist, wisst ihr vielleicht gar nicht so viel darüber. Habt ihr Fragen zu Russland? Was wollt ihr über das Land wissen? Schreibt eure Fragen in die Kommentare.