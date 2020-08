Es gibt also ziemlich unterschiedliche Ansichten zur Situation und der Wahl in den USA. Und das wird wohl in den nächsten Wochen bis zur Wahl für viel Streit sorgen, wie zum Beispiel im Moment über die Briefwahl. Damit sich nicht so viele Menschen an einem Ort begegnen und dann vielleicht mit dem Coronavirus anstecken, wollen und sollen mehr Menschen im November von zu Hause aus wählen - per Briefwahl. Warum es darüber gerade Uneinigkeit gibt, erfahrt ihr im verlinkten Video.