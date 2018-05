Fans von Laserschwertern und Raumschiffen wissen es sicher schon: Am Donnerstag kommt der achte Teil der Star Wars-Filme "Die letzten Jedi" in die deutschen Kinos. Bereits der erste Star Wars-Teil hat vor 40 Jahren viele Rekorde gebrochen. Alle Teile haben bisher einige Milliarden Euro eingespielt, also sehr viel Geld.