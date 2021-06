Viele Menschen in Hongkong sehen das Vorgehen der Regierung als Angriff auf die Pressefreiheit, also die Freiheit der Medien über alles zu berichten. Schon seit einiger Zeit sorgen sich viele Menschen in Hongkong, dass die Regierung in China immer mehr Einfluss bekommt. Dagegen gab es 2019 mehrere Monate lang Proteste in Hongkong. 2020 machte die chinesische Regierung dann ein neues Gesetz: das Sicherheitsgesetz. Damit kann die chinesische Regierung leichter gegen Kritiker vorgehen.