Reporter ohne Grenzen sagt, seit Orban in Ungarn regiere, habe er die Medien in dem Land Stück für Stück unter seine Kontrolle gebracht - zum Beispiel große Fernseh- und Radiosender. Auch die meisten Zeitungen gehörten mittlerweile reichen Freunden Orbans. So habe die Regierung in Ungarn großen Einfluss auf die meisten Journalistinnen und Journalisten im Land und darauf, worüber sie berichten.