Wohin kommen leere Plastik-Verpackungen? In den gelben Sack. Den habt ihr sicher alle zu Hause. Denn in Deutschland wird Müll getrennt. Fast die Hälfte des Plastikmülls wird dann verbrannt und die entstehende Energie kann zum Beispiel als Strom oder Wärme genutzt werden. Große Mengen Plastikmüll werden auch recycelt, also zu etwas Neuem verarbeitet und dann wieder benutzt, zum Beispiel werden daraus Spielzeug oder Anziehsachen gemacht. Das passierte bisher jedoch nicht in Deutschland.