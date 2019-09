Viele Urlauber sind sauer

Die Firma "Thomas Cook" bietet seit vielen Jahren Reisen an. Man konnte dort Flüge oder sogar sogenannte Pauschalreisen buchen. Bei Pauschalreisen werden Flüge und Unterkunft in einem gebucht. Viele Menschen haben Reisen über "Thomas Cook" gemacht. Doch jetzt ist die Firma insolvent. Sie hat also kein Geld mehr. Für 600.000 Urlauber ist das ein richtiger Schock. Was Insolvenz bedeutet, erfahrt ihr im verlinkten Artikel.





Manche müssen ihren Urlaub abbrechen und werden nach Hause geholt. Das kann allerdings eine Weile dauern.

Andere müssen ihren Urlaub abbrechen und sogar selbst dafür sorgen, dass sie wieder nach Hause kommen.

Einige wären am Montag oder Dienstag in den Urlaub gestartet, ihre Reise würde von "Thomas Cook" aber abgesagt.