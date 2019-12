Erstens: Die Entsorgung. Zwar kann der größte Teil eines Windrads abgebaut und dann recycelt, also wiederverwendet werden. Bei den Rotorblättern, also den Flügeln des Windrads, ist das allerdings nicht so einfach. Sie bestehen aus sehr widerstandsfähigen Spezialkunststoffen. Dieses Material auseinander zu bekommen, um es dann anschließend woanders wieder zu benutzen, ist extrem aufwendig. In Deutschland gibt es nur eine Firma, die das macht. Wenn es in Zukunft aber immer mehr alte Windräder gibt, die entsorgt werden müssen, wird eine Firma das nicht schaffen. Wissenschaftler forschen nun daran, das Recycling der Flügel für die Zukunft zu verbessern, damit es dieses Problem bald nicht mehr gibt. Gleichzeitig wird neues Material gesucht, mit dem man die Flügel in Zukunft bauen kann.