Regen fließt in einen Gully.

Quelle: colourbox.de

Denn auch Regenwasser gelangt in die Kanalisation und wird dort zum Teil mit dem dreckigen Abwasser gemischt. Je mehr es regnet, desto mehr Wasser läuft in die Kanäle. Doch die Kläranlagen können nur eine bestimmte Menge Wasser auf einmal aufnehmen. Deshalb gibt es in der Kanalisation extra Becken, die Abwasser und Regenwasser sammeln, bevor es in die Kläranlagen weitergeleitet wird. Bei besonders großen Regenmengen laufen aber diese Becken über. Das überschüssige Wasser wird dann abgeleitet und direkt in Flüsse und Bäche geführt, noch bevor es gereinigt werden konnte.

Im Video könnt ihr den Weg des Wassers noch mal genau anschauen.