logo!: Das Problem mit Batterien

Ein paar Haken haben Batterien aber - zwei Beispiele:

1. In Batterien stecken Stoffe, die giftig sind. Wenn diese Stoffe in die Umwelt gelangen, kann das gefährlich für Natur, Tiere und auch Menschen werden. Deshalb ist es wichtig, Batterien richtig zu entsorgen. Also nicht einfach in den Hausmüll damit, sondern zum Beispiel zum Wertstoffhof.