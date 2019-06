Lithium kommt hauptsächlich in Salzseen in Südamerika vor. Um an das Lithium heranzukommen, muss das Wasser aus den Seen abgepumpt werden. Mit heftigen Folgen für die gesamte Umgebung: Flüsse trocknen aus, Felder verdorren, für Tiere und Menschen gibt es nicht mehr genügend Nahrung und Trinkwasser.



Es muss deshalb dringend dafür gesorgt werden, dass der Lithium-Abbau umweltfreundlicher wird, meinen Experten. Außerdem sollte Lithium häufiger wiederverwertet werden, wenn alte Geräte entsorgt werden. Das Metall kommt nicht nur in Elektroauto-Batterien vor, sondern zum Beispiel auch in Handys und Laptops.