Heute arbeiten in Informatik-Berufen nur wenige Frauen. Im Fach Informatik an den Universitäten in Deutschland ist nur etwa jeder vierte Studierende eine Frau. Von 100 Studenten sind also 75 männlich - und nur 25 weiblich. Inzwischen kann man sich deshalb fast nicht mehr vorstellen, dass es früher so viele Programmiererinnen gab. Viele Firmen und Organisationen ermutigen deshalb schon junge Mädchen, sich mit Informatik zu beschäftigen. Damit es in Zukunft wieder mehr Programmiererinnen gibt.