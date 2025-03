logo!: Große Proteste in Serbien

Letztes Jahr im November ist bei einem Bahnhof in Serbien ein Dach eingestürzt. 15 Menschen sind bei dem Unglück gestorben. Viele Menschen in Serbien sind der Meinung, dass die Regierung schuld an dem Unglück sei. Sie sagen, die Politikerinnen und Politiker hätten sich mit Geld bestechen lassen und nicht genug kontrolliert, ob der Bahnhof sicher gebaut wird. Studentinnen und Studenten organisieren seitdem Demonstrationen. Sie fordern, dass aufgeklärt wird, wer Schuld an dem Unglück hat. Immer mehr Menschen schlossen sich den Demonstrationen an. So viele wie gestern waren es vorher aber noch nie.