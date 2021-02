Hinzu kommt: Landwirtinnen und Landwirte in einigen anderen Ländern müssen sich zum Beispiel beim Tierwohl und beim Umweltschutz an weniger Regeln halten. So können sie ihre Lebensmittel günstiger herstellen. Die Lebensmittel aus dem Ausland sind so eine Konkurrenz zu den Produkten deutscher Landwirte. Die fordern deshalb auch, dass mehr deutsche Produkte in den deutschen Supermärkten verkauft werden sollen.