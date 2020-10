Es geht um eine neue Autobahn, die die hessischen Städte Kassel und Gießen miteinander verbinden soll - die A49. Ein Teil der neuen Strecke führt durch Wälder. Um Platz für die neue Straße zu schaffen, haben am Donnerstagmorgen die Rodungsarbeiten im Herrenwald und im Dannenröder Forst in der Nähe der Hessischen Stadt Stadtallendorf begonnen. In unserer Karte grün eingezeichnet.